Carabiniere ucciso aperta a Ostuni la camera ardente per Carlo Legrottaglie

L'emozione e il rispetto si sono fatti sentire ad Ostuni, dove si è aperta la camera ardente per Carlo Legrottaglie, il coraggioso carabiniere di 59 anni tragicamente ucciso a Francavilla Fontana. Tra le lacrime e l’ammirazione, amici, colleghi e cittadini si sono stretti intorno alla famiglia per onorare la memoria di un eroe. La comunità si raccoglie, testimoniando il valore di chi dà tutto per la sicurezza di tutti.

La salma di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso ieri a Francavilla Fontana dopo un conflitto a fuoco con due ladri in fuga, è giunta nella chiesa dei Cappuccini ad Ostuni, dove è stata aperta la camera ardente. Ad accogliere il feretro del 59enne i vertici del comando provinciale dell'Arma, il sindaco Angelo Pomes oltre alla moglie e le due figlie 15enni di Legrottaglie.

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

