Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana | oggi camera ardente domani funerali Carlo Legrottaglie aveva 60 anni ed era all' ultimo giorno di lavoro Morto anche uno dei banditi

Domani alle 10, a Santa Maria Madre della Chiesa in Ostuni, i funerali di Carlo Legrottaglie. Oggi la camera ardente per il carabiniere ucciso ieri mattina a Francavilla Fontana, in un conflitto armato con due banditi. Carlo Legrottaglie avrebbe compiuto 60 anni il 5 luglio, ieri era l’ultimo turno della sua carriera. Da oggi sarebbe stato in licenza fino alla pensione. Di prima mattina, in pattuglia in territorio di Francavilla Fontana dove era in servizio, è intervenuto con il collega per una rapina ad un distributore di carburante. La sparatoria con i banditi in fuga gli è costata la vita, colpito da uno sparo al cuore. 🔗 Leggi su Noinotizie.it