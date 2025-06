Caprile | Il segreto del Napoli è stato accettare Conte che ti fa rimanere in campo anche due ore in più

Elia Caprile rivela il segreto del Napoli: la fiducia di Conte che lo ha spinto a restare in campo per oltre due ore. In un’intervista esclusiva, il portiere ha condiviso i motivi della sua scelta di rinunciare a un eventuale scudetto per inseguire la passione di giocare. La sua determinazione e il desiderio di crescita personale illustrano come il coraggio possa fare la differenza tra un sogno e una realtà . Il suo percorso è un esempio di dedizione e passione senza limiti.

Elia Caprile ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio in cui ha parlato della sua permanenza a Napoli quest’anno e del prestito al Cagliari negli ultimi sei mesi di stagione. Caprile: «Il mio scudetto era salvare il Cagliari. Non avrei resistito altri sei mesi in panchina». Caprile ha scelto di rinunciare alla possibile vittoria dello scudetto: « Il ragionamento è stato semplice: volevo giocare. È un bisogno fisico che ho. Il campo e lo stadio pieno, decidere le sorti della partita. sono cose impagabili a cui non voglio rinunciare. A Napoli ho giocato 6 partite, in quei 6 mesi sono stato benissimo, sia con il gruppo – pieno di bravissime persone e che non avevo dubbi avrebbe vinto il campionato – che con la piazza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caprile: «Il segreto del Napoli è stato accettare Conte che ti fa rimanere in campo anche due ore in più»

In questa notizia si parla di: caprile - napoli - stato - segreto

Calciomercato Torino, Caprile sempre più nel mirino: pronta l’offerta al Napoli, cosa filtra sul futuro - Il calciomercato del Torino si fa sempre più intenso, con Elia Caprile, attuale portiere in prestito al Cagliari e di proprietà del Napoli, nel mirino.

Ceduto definitivamente Natan ? Il Real Betis ha esercitato il diritto di riscatto ed ha acquistato a titolo definitivo il giocatore ? Questo il comunicato del club #SSCNapoli #Natan Vai su Facebook

Caprile: «Il segreto del Napoli è stato accettare Conte che ti fa rimanere in campo anche due ore in più; Caprile: Cagliari la scelta migliore per me. Siamo riusciti a salvarci e per me questo è stato il...; Caprile: La verità sulla mia scelta di lasciare Napoli a gennaio: le cose non sono andate come avrei voluto. Futuro? Le due società parleranno.

Caprile: «Il segreto del Napoli è stato accettare Conte che ti fa rimanere in campo anche due ore in più» Come scrive ilnapolista.it: Elia Caprile ha parlato della sua permanenza a Napoli quest'anno e del prestito al Cagliari negli ultimi sei mesi di stagione.