Cappello di paglia? No rafia I trend dell'estate 2025

Scopri i trend dell'estate 2025: i cappelli di paglia tornano protagonisti, non più solo i classici Panama o Borsalino. Quest'anno si vestono di nuove forme: morbide, femminili e con intricati intrecci in rafia, perfetti per proteggersi dal sole con stile. Dai modelli a falda larga ai bucket hat delle celebrity come Kendall Jenner, le opzioni sono infinite per un look estivo all'insegna dell’eleganza e della praticità. Ecco le tendenze da non perdere!

I cappelli di paglia si (ri)confermano l’accessorio intramontabile dell’estate poiché fondamentali per ripararci dal sole. I modelli di tendenza non sono il solito panama o borsalino ma sono rivisitazioni più morbide e femminili, meno strutturate, più coniche e con gli intrecci in rafia. Da quelli a falda larga fino ai bucket hat: ecco i preferiti delle celeb. Kendall Jenner ha scelto un outfit da spiaggia con bikini di Tropic of C e cappello a tesa larga, mentre Natalie Portman ha indossato una camicia oversize in cotone, una gonna midi a portafoglio e un cappello di Dior con la classica fascia in gros-grain blu navy al Roland Garros 2025. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cappello di paglia? No, rafia. I trend dell’estate 2025

