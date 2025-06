Capo della forza Quds Esmail Ghaani ucciso in raid israeliano

Una notizia sconvolgente scuote il Medio Oriente: il capo della forza Quds, Esmail Ghaani, è stato ucciso in un raid israeliano. Figura chiave e successore di Qassem Soleimani, la sua perdita rappresenta un colpo durissimo per l'Iran e gli equilibri regionali. Ma cosa significa questo evento per il futuro della regione? Scopriamolo insieme.

Nei raid israeliani è stato ucciso anche il generale Esmail Ghaani, il comandante della forza Quds, corpo di élite dei guardiani della rivoluzione. Lo hanno riferito fonti iraniane al New York Times. Ghaani aveva preso il posto del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid americano in Iraq.

