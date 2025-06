Capitale della Cultura In arrivo una super esperta E Benetti sarà project manager

La candidatura di Forlì e Cesena come Capitale Italiana della Cultura 2028 sta prendendo forma con entusiasmo e determinazione. A guidare questo ambizioso progetto c'è una squadra competente, tra cui spicca una super esperta e Benetti SAR224, project manager di grande esperienza. La proposta, unica nel suo genere, unisce due città in un modello innovativo di collaborazione culturale. La strada verso il traguardo è ormai in salita, e il futuro si scrive con entusiasmo e passione.

È iniziato il percorso all’interno della terza commissione per la candidatura di Forlì quale capitale italiana della cultura per l’anno 2028. Una proposta che ha una particolarità evidente, come ha ricordato il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, "in quanto è a tutti gli effetti una candidatura doppia, cioè di Forlì e Cesena, insieme ". Bongiorno ha infatti ripercorso velocemente la doppia genesi di questa idea "nata dalla giunta e presentata alla città, per quanto riguarda Forlì", mentre è nata "da una mozione di un gruppo consiliare, per quanto riguarda Cesena". Con la successiva firma di un protocollo di intesa tra i due sindaci, Gian Luca Zattini e Enzo Lattuca, si è così conclamata la piena collaborazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitale della Cultura. In arrivo una super esperta. E Benetti sarà project manager

