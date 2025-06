Caos treni nuovo vertice sui disagi per i cantieri I consumatori | Un bonus per i ritardi

In un contesto di continue sfide per i pendolari, il nuovo vertice tra Regione Liguria, Trenitalia, Rfi e rappresentanti dei consumatori si propone di trovare soluzioni efficaci ai disagi causati dai cantieri. Il comitato pendolari di Novi chiede un’organizzazione più attenta alle esigenze reali, mentre si valuta l’introduzione di un bonus per i ritardi. La collaborazione tra tutte le parti è fondamentale per migliorare la qualità del servizio e ridare serenità ai viaggiatori.

Incontro tra Regione Liguria, Trenitalia, Rfi e consumatori sui disagi per i lavori. Il comitato pendolari di Novi: “Orario estivo senza consultarci, va modificato”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Caos treni, nuovo vertice sui disagi per i cantieri. I consumatori: “Un bonus per i ritardi”

In questa notizia si parla di: disagi - consumatori - caos - treni

Caos treni, nuovo vertice sui disagi per i cantieri. I consumatori: “Un bonus per i ritardi”; Caos treni, in Puglia con oltre 100 minuti di ritardo. Da Bologna traffico in tilt. Consumatori in rivolta; Treni cancellati e ritardi fino a 4 ore: come ottenere rimborsi e risarcimenti.

Caos treni, nuovo vertice sui disagi per i cantieri. I consumatori: “Un bonus per i ritardi” ilsecoloxix.it scrive: Incontro tra Regione Liguria, Trenitalia, Rfi e consumatori sui disagi per i lavori.