Cantiere di piazza Garibaldi | in sesta commissione consiliare si discute delle criticità

La riunione della Sesta commissione consiliare, guidata da Carmelo Versace, ha messo al centro le criticità legate ai lavori di Piazza Garibaldi. Un momento importante per affrontare le sfide e trovare soluzioni concrete che possano migliorare la vivibilità e lo sviluppo economico dell’area. La discussione si conferma fondamentale per garantire equilibrio tra progresso e tutela delle esigenze cittadine, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa e efficace.

La Sesta commissione consiliare Sviluppo economico, attività produttive e turismo, presieduta da Carmelo Versace, si è riunita per discutere dell'ordinanza n. 414 del 29 maggio 2025, che dispone il divieto di sosta nell'area di Piazza Garibaldi, interessata dai lavori di scavo e sistemazione.

In Sesta Commissione consiliare si discute delle criticità legate al cantiere di Piazza Garibaldi Come scrive reggiotv.it: Nel corso della seduta è emersa la disponibilità dei commissari a collaborare per restituire piena vivibilità alla piazza, a beneficio sia degli esercenti che della cittadinanza ...