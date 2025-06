Canottaggio Mumolo e Selva in finale C del singolo in Coppa del Mondo a Varese

Al Lago della Schiranna di Varese, la prima giornata di Coppa del Mondo di canottaggio ha regalato emozioni e sfide avvincenti. Mumolo e Selva, protagonisti del singolo maschile, sono usciti ai quarti, ma l’adrenalina e la passione per questa disciplina non si fermano qui. La competizione prosegue con slancio, dimostrando che ogni remata conta in questa gara di livello mondiale. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà il resto della manifestazione.

La prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di canottaggio, competizione in corso di svolgimento a Varese presso il Lago della Schiranna, si conclude con i quarti di finale del singolo maschile e la preliminary race del quattro con pr3 misto. Nel singolo Davide Mumolo e Marco Selva non riescono a superare la prova dei quarti di finale. Nella terza batteria s'impone il norvegese Jonas Slettemark Juel con il tempo di 6:48.33. Davide Mumolo perde terreno nel finale e chiude quarto, risultato che gli costa la qualificazione per soli 17 centesimi a vantaggio del neozelandese Logan Ullrich.

