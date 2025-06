Canottaggio i quattro di coppia azzurri centrano la finale di Coppa del Mondo a Varese

L’azzurro si conferma protagonista a Varese, dove i Quattro di Coppia maschili centrano la finale di Coppa del Mondo 2025. La prima giornata di gare apre con risultati entusiasmanti per l’Italia, che schiera 23 imbarcazioni e conquista ben 11 Finali A, sottolineando il valore del nostro movimento. Una mattinata ricca di emozioni e speranze, che promette grandi spettacoli e trionfi ancora più importanti.

La sessione mattutina della prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio, scattata a Varese, vede l'Italia grande protagonista: in acqua 23 imbarcazioni azzurre, delle quali ben 11 approdano in Finale A, mentre altre 7 affronteranno le semifinali. Sono 2 le barche italiane che disputeranno i quarti, infine 1 va in Finale B e 2 in Finale C. CANOTTAGGIO. SPECIALITA' OLIMPICHE Nel singolo senior femminile l'azzurra Anna Sarah Sophie Souwer è terza nella prima serie in 7:41.48 ed accede alle semifinali grazie al quinto tempo di ripescaggio, l'11° assoluto.

