Canonica insediata la nuova giunta | Berva è vicesindaco

Si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì 12 giugno la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco di Canonica d’Adda, Paolo Arcari, eletto alla guida del paese con la lista Canonica Civica, che ha ottenuto oltre il 62% dei voti validi. Un risultato netto, che chiude il periodo di commissariamento seguito alle dimissioni dell’ex sindaco Riccardo Sonzogni e della sua giunta, a pochi mesi dal loro insediamento. Arcari non è nuovo alla vita amministrativa: in passato ha avuto esperienza come consigliere comunale, sia di maggioranza che di minoranza, e ha ricoperto la carica di vicesindaco durante l’amministrazione di Graziano Pirrotta, tra il 2004 e il 2009. 🔗 Leggi su Bergamonews.it