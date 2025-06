canoa slalom giovanni de gennaro settimo nel k1 a pau in coppa del mondo

A Pau, in Francia, si è conclusa la prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, dedicata al K1. Tra emozioni e sfide mozzafiato, la doppietta tedesca firmata da Noah Hegge e Ricarda Funk ha dominato, mentre tra gli italiani Giovanni De Gennaro si è distinto con un ottimo settimo posto. Esclusi nelle batterie, ma pronti a riscatto: il sipario si alza sulla corsa verso il podio.

Cala il sipario sulla prima giornata di gare a Pau, in Francia, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, dedicata esclusivamente al K1, con batterie e finali: doppietta tedesca, con le vittorie di Noah Hegge e Ricarda Funk, mentre tra i tre italiani giunti all’ultimo atto il migliore è Giovanni De Gennaro, settimo, mentre Chiara Sabattini e Xabier Ferrazzi non riescono a centrare la top ten. Esclusi nelle batterie, infine, Marcello Beda e Stefanie Horn. Nel kayak individuale maschile il migliore degli italiani è Giovanni De Gennaro, settimo con 4 penalità in 95.30, il quale fa meglio in finale di Xabier Ferrazzi, 13° con 6 penalità in 102. 🔗 Leggi su Oasport.it