canguro sequestrato al circo orfei a osimo

Un animale selvatico e protetto, che merita tutela e rispetto. Sequestrato al Circo Orfei di Osimo, il canguro rosso arrivato a giugno senza l’autorizzazione della prefettura, è stato messo sotto sequestro dai Carabinieri Forestali del CITES. La sua buona salute non cancella l’importanza di rispettare le norme sulle specie protette, ribadendo che la tutela degli animali selvatici deve essere una priorità per tutti.

Manca l'autorizzazione della prefettura, i carabinieri forestali del Cites sequestrano un canguro rosso al circo Rolando Orfei, arrivato il 6 giugno scorso ad Osimo. Il marsupiale è in buona salute e il sequestro è stato un atto dovuto perché nell'acquisire i documenti del circo, i carabinieri si sono accorti che per uno dei tre canguri che la famiglia circense ha al suo seguito non c'era l'autorizzazione. Il canguro è considerato un animale pericoloso dalla normativa vigente, il decreto 135. Il circo Orfei aveva fatto richiesta alla prefettura di Pescara che però aveva chiesto ulteriore documentazione, un anno fa, che non sarebbero mai state fornite.