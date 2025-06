Candace Cameron Bure vieta la visione degli horror a casa sua | Sono portali per qualcosa di demoniaco

Candace Cameron Bure, nota per il suo ruolo in "Gli amici di papà", ha recentemente rivelato di vietare nella sua casa la visione di film horror, considerandoli portali verso il male. La star si è lasciata andare a dichiarazioni controverse riguardo la televisione e l'influenza negativa degli horror sulla famiglia. Tra risate e smentite, Candace sottolinea come preferisca mantenere un ambiente spirituale e sereno, lontano da contenuti che possa ritenere dannosi.

La star di Gli amici di papà è del tutto contraria ai film dell'orrore in tv e ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto controverse sull'argomento. In un recente episodio del suo podcast, Candace Cameron Bure ha raccontato che spesso la sua famiglia la prende in giro quando racconta aneddoti spirituali sulla sua casa. Uno degli argomenti mal sopportati da suo marito e dai suoi figli sarebbe la televisione, che l'attrice sostiene di chiamare 'portale', perché convinta che si tratti di un passaggio tra due mondi. Il divieto ai film horror di Candace Cameron Bure "Se stai guardando questo, o stai giocando a quel videogioco, o qualsiasi altra cosa, quello è un portale che può far entrare qualcosa dentro casa nostra" ha spiegato Cameron Bure "Non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Candace Cameron Bure vieta la visione degli horror a casa sua: "Sono portali per qualcosa di demoniaco"

