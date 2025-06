Camst group | 6 milioni di pasti l’anno in provincia di Parma

Camst Group, leader nel settore della ristorazione, serve ogni anno 6 milioni di pasti in provincia di Parma, un dato che testimonia il suo impegno e la sua crescita. Il tour delle assemblee territoriali di bilancio, giunto al sesto appuntamento a Parma dopo tappe in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria e Romagna, ha offerto ai soci un’importante occasione di confronto e sviluppo. Un momento cruciale per rafforzare il legame con il territorio e pianificare il futuro.

Il tour delle assemblee territoriali di bilancio di Camst group ha fatto tappa a Parma per il sesto appuntamento, dopo gli incontri in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria e Romagna. Nella cittĂ emiliana, i soci hanno avuto l'occasione non solo di confrontarsi sull'andamento del.

