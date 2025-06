Campo estivo gratuito laboratori e incontri nei quartieri dello Sperone e Brancaccio Approda a Palermo ENERGY per famiglie e bambini fino a 6 anni

Un’estate all’insegna di divertimento, scoperta e crescita per le famiglie di Palermo! Nei quartieri dello Sperone e Brancaccio, torna E.N.E.R.G.Y., il campo estivo gratuito dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, con laboratori coinvolgenti e incontri di confronto. Un’opportunità unica per esplorare nuove attività, rafforzare i legami e vivere un’esperienza educativa in totale sicurezza. Prepariamoci a un’estate indimenticabile, ricca di emozioni e apprendimento!

Un campo estivo gratuito per bambini dai 4 ai 6 anni nei quartieri dello Sperone e Brancaccio. E ancora, uno sportello d’ascolto rivolto ai genitori e tante attività di orientamento per incontrarsi, confrontarsi e imparare insieme. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: campo - estivo - gratuito - quartieri

ComoNext, arriva il Campo Estivo Robotico - Quest'estate, ComoNExT si trasforma in un laboratorio di innovazione con il campo estivo robotico! I ragazzi dalla 3ª elementare alla 3ª media avranno l'opportunità di immergersi nel mondo della programmazione e dei circuiti, imparando a creare e gestire veri robot.

#Palermo Campo estivo gratuito, laboratori e incontri nei quartieri dello Sperone e Brancaccio Vai su Facebook

Campo estivo gratuito, laboratori e incontri nei quartieri Sperone e Brancaccio http://dlvr.it/TLHt51 #Palermo #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Campus estivi (gratuiti) per i bambini a Palermo: dove e come partecipare; Tra lo Sperone e Brancaccio nascono un campo estivo per i bimbi e un centro d'ascolto per i genitori; Palermo, al via il progetto E.N.E.R.G.Y. nei quartieri Sperone e Brancaccio.

Campo estivo gratuito, laboratori e incontri nei quartieri Sperone e Brancaccio Come scrive msn.com: PALERMO – Un campo estivo gratuito per bambini dai 4 ai 6 anni nei quartieri dello Sperone e Brancaccio.