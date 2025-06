Campionati Europei di scherma a Genova | la Nazionale azzurra pronta a brillare

Gli Europei di scherma a Genova promettono emozioni da capogiro, con la Nazionale azzurra pronta a far brillare l'Italia in casa propria. La lista dei convocati sarà il simbolo di determinazione e talento, mentre gli atleti si preparano a sfidare i migliori del continente, tra cui numerosi medagliati olimpici. Un’occasione imperdibile per sostenere i nostri campioni e scrivere un'altra entusiasmante pagina di storia sportiva. E questa volta, il pubblico sarà parte integrante del successo azzurro.

Diramata la lista dei convocati italiani ai prossimi Campionati Europei di scherma, previsti da sabato 14 giugno a giovedì 19 a Genova. La Nazionale azzurra potrĂ dunque battersi in Italia, davanti al suo pubblico, per confermarsi movimento guida della scherma europea e mondiale anche in una occasione in cui ci saranno tanti big: è annunciata infatti la partecipazione di molti dei medagliati olimpici dei Giochi di Parigi dello scorso anno. E nell’Italia che vorrĂ essere protagonista non mancheranno le Marche: convocato infatti nel fioretto maschile Tommaso Marini, l’anconetano classe 2000 che ha giĂ titoli continentali nel suo palmares. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati Europei di scherma a Genova: la Nazionale azzurra pronta a brillare

