campi estivi del comune quaranta studentesse al progetto formazione

Oltre 40 studentesse delle scuole superiori hanno aderito al progetto di formazione per diventare volontari nei campus estivi organizzati dal Comune. Il corso guidato dalle esperte della Cooperativa LaFucina è iniziato nei giorni scorsi nello Spazio Mast di via San Martino. "Siamo fieri di portare avanti questo progetto e di vedere moltiplicato il numero dei volontari, prevalentemente ragazze. Non ci aspettavamo una risposta così numerosa, ci ricorda la bellezza dei giovani, la loro capacità di sorprenderci e di darsi da fare, quando si sentono considerati e responsabilizzati", sostiene Francesca Rossini, vice presidente della Fucina e responsabile del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it