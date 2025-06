Campania Teatro Festival | in Sala Assoli-Moscato la prima italiana di exPost performance art di Mauro Maurizio Palumbo

Preparati a vivere un’esperienza unica: il Campania Teatro Festival porta in scena in prima nazionale “exPost”, l’innovativa performance art di Mauro Maurizio Palumbo, fresca del successo internazionale a Istanbul. Debutto partenopeo ricco di emozioni e provocazioni, curato da Ezgi Bakcay, che rivoluziona il modo di concepire l’arte performativa. Non perdere questa occasione di immergerti in un universo creativo e sorprendente: l’appuntamento è alla Sala Assoli-Enzo Moscato a Napoli.

Dopo l’ottimo debutto internazionale a Istanbul, lo scorso 2 maggio, “exPost”, dell’artista partenopeo Mauro Maurizio Palumbo, debutta in prima nazionale a Napoli, per il Campania Teatro Festival, alla Sala Assoli-Enzo Moscato. L’appuntamento con la performance, curata da Ezgi Bakcay e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campania Teatro Festival: in Sala Assoli-Moscato la prima italiana di “exPost”, performance art di Mauro Maurizio Palumbo

In questa notizia si parla di: campania - teatro - festival - sala

Teatro al tramonto nei luoghi d’arte: torna ‘Racconti per Ricominciare’ in tutta la Campania - Il teatro al tramonto nei luoghi d’arte torna in tutta la Campania con la sesta edizione di ‘Racconti per Ricominciare’.

CAMPANIA TEATRO FESTIVAL - “exPost”, performance art di Mauro Maurizio Palumbo in Sala Assoli a Napoli https://ift.tt/ZtHSqOI Vai su X

Al Campania Teatro Festival la prima italiana di "exPost". Il 15 giugno la performance art di Mauro Maurizio Palumbo #ANSA Vai su Facebook

Al Campania Teatro Festival la prima italiana di 'exPost'; CAMPANIA TEATRO FESTIVAL - “exPost”, performance art di Mauro Maurizio Palumbo in Sala Assoli a Napoli; : online il programma della XVIII edizione.

Campania Teatro Festival: in Sala Assoli-Moscato la prima italiana di “exPost”, performance art di Mauro Maurizio Palumbo Segnala napolitoday.it: Dopo l’ottimo debutto internazionale a Istanbul, lo scorso 2 maggio, “exPost”, dell’artista partenopeo Mauro Maurizio Palumbo, debutta in prima nazionale a Napoli, per il Campania Teatro Festival, ...