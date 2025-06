Campagna del pomodoro Conserve Italia cerca 110 lavoratori stagionali a Ravarino

Se sei alla ricerca di un’opportunità di lavoro stagionale, non perdere l’occasione! Conserve Italia a Ravarino apre le porte sabato 5 luglio dalle 9 alle 13 per selezionare 110 lavoratori pronti a partecipare alla campagna del pomodoro. Un’esperienza coinvolgente e ricca di stimoli ti aspetta in un settore fondamentale per la nostra tradizione culinaria. Vieni a scoprire come entrare nel team e fare la differenza!

Sabato 5 luglio dalle ore 9 alle ore 13 lo stabilimento di Conserve Italia a Ravarino (via San Rocco 420) aprirà i battenti per accogliere tutte le persone interessate ad un incarico di lavoro stagionale in occasione della campagna di trasformazione del pomodoro da industria, che inizierà nella.

