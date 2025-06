Camorra in Emilia Romagna sequestrati 42 milioni di euro

Un'indagine lampo ha portato alla luce un vasto traffico di illegalità in Emilia Romagna, con il sequestro di 42 milioni di euro provenienti dalla camorra. Sei società fittizie, 126 immobili, sei auto di lusso e numerosi conti nascosti testimoniano un sistema di riciclaggio ben strutturato. Questa operazione dimostra come le forze dell’ordine stiano intensificando la lotta contro le infiltrazioni mafiose nel Nord Italia, proteggendo il patrimonio e la sicurezza dei cittadini.

Sei società intestate a prestanome per riciclare denaro, 126 immobili e sei auto, oltre ai conti correnti. È il bilancio del maxi-sequestro di 42 milioni di euro.

