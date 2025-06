Camion perde il carico in strada le lastre di metallo bloccano la galleria | traffico in tilt a Lecco

Un incidente che avrebbe potuto essere disastroso si è fortunatamente concluso senza vittime, ma ha paralizzato il traffico a Lecco. Oggi pomeriggio, lungo la Statale 36 ad Abbadia Lariana, un camion ha perso le sue lastre di metallo, bloccando la galleria e causando ore di caos stradale. La scena ricorda quanto sia importante la sicurezza e la prudenza sulla strada, specie in zone critiche. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda.

Tragedia scampata oggi pomeriggio lungo la Statale 36 ad Abbadia Lariana (Lecco), dove un camion ha perso il suo carico in strada: traffico in tilt per ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

