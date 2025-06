Camion perde il carico in galleria | lunghe code sulla Statale 36

Un incidente inatteso sulla Statale 36 ha causato lunghe code e disagi nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno. Un camion ha perso il carico nella galleria di Luzzeno, tra Mandello del Lario e Sondrio, creando rallentamenti significativi e incertezza sullo stato della viabilità. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione, ma le informazioni sull'accaduto restano ancora poche. La viabilità potrebbe rimanere compromessa ancora per qualche tempo, invitando gli automobilisti a pianificare percorsi alternativi.

Lunghe code e disagi nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno, lungo la Statale 36 a lago. Un camion ha perso il carico mentre viaggiava in direzione nord (Sondrio) nella galleria di Luzzeno, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto.

