Camion perde il carico in galleria | lunghe code in direzione Sondrio

Un episodio che ha causato lunghe code e disagi, rallentando il traffico e creando tensione tra i pendolari. La situazione si presenta complessa e richiede pazienza, sia da chi è in viaggio che dalle autorità impegnate a gestire l'emergenza. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni su come evitare ulteriori disagi in questa giornata difficile.

Pomeriggio difficile, quello di oggi, per chi viaggia in auto dalla Brianza e da Lecco in direzione della Valtellina. Come riportano i colleghi di LeccoToday, infatti, un camion ha perso il carico nella galleria Luzzeno proprio mentre percorreva la Statale 36 in direzione nord.

