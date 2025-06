Camion in fiamme in autostrada momenti di apprensione sulla A9

Momenti di apprensione sull’autostrada A9 questa mattina, quando un grosso camion ha preso improvvisamente fuoco in transito tra Fino Mornasco e Grandate. L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco di Como ha evitato conseguenze più gravi. Un episodio che ricorda quanto sia importante mantenere attenzione e prudenza durante i viaggi su strada. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile emergenza.

Un grosso camion ha preso fuoco questa mattina mentre era in viaggio sull’autostrada A9 Milano-Como. Intorno alle ore 11, squadre di Vigili del fuoco del Comando provinciale di Como sono intervenute per un incendio divampato su un camion in transito nel tratto compreso tra lo svincolo di Fino Mornasco e quello di Grandate, in direzione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

