Camera Comitato di vigilanza in missione a Londra Al centro il monitoraggio delle politiche pubbliche e gli strumenti di controllo parlamentare

Londra accoglie una delegazione italiana del Comitato di vigilanza, guidata dalla presidente Anna Ascani, per un confronto strategico sul monitoraggio delle politiche pubbliche e gli strumenti di controllo parlamentare. Il viaggio, che segue l’esperienza a Bruxelles dello scorso aprile, rappresenta un’occasione unica per rafforzare la cooperazione internazionale e condividere best practice. Durante questa missione, approfondiremo come garantire trasparenza e responsabilità nel nostro sistema democratico.

LONDRA – I prossimi 17 e 18 giugno una delegazione del Comitato di vigilanza sull’attivitĂ di documentazione, guidata dalla presidente Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, sarĂ a Londra, alla House of Commons. Fanno parte della delegazione anche il questore della Camera, Filippo Scerra e le deputate Ilaria Cavo e Rosaria Tassinari. Durante la visita, che segue quella a Bruxelles dello scorso aprile, la delegazione approfondirĂ le modalitĂ di esercizio delle funzioni di controllo parlamentare e di monitoraggio delle politiche pubbliche all’interno del Parlamento britannico, gli strumenti di controllo parlamentare e di controllo indipendente sulla gestione dei fondi pubblici e le tipologie di documentazione parlamentare di supporto a queste funzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Camera, Comitato di vigilanza in missione a Londra. Al centro il monitoraggio delle politiche pubbliche e gli strumenti di controllo parlamentare

In questa notizia si parla di: londra - camera - comitato - vigilanza

