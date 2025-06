Cambiaso Juve la rivelazione | il club bianconero non ha intenzione di privarsene! Messaggio al Milan | lascerà Torino solo ad una condizione Ultime

La Juventus non ha intenzione di lasciar andare Andrea Cambiaso senza una condizione precisa, anche se il Milan di Allegri resta in pole position. La situazione si fa intricata, con i bianconeri decisi a trattenere il giovane talento, ma solo se le offerte soddisferanno le loro aspettative. Il futuro di Cambiaso è ancora tutto da scrivere: quale sarà la prossima mossa di mercato? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi!

Cambiaso Juve, i bianconeri non vogliono privarsene! Rivelazione sul laterale della Juventus seguito dal Milan di Allegri. Luca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve sul futuro di Andrea Cambiaso. Il suo punto sull'interessamento del Milan di Allegri e non solo. MARCHETTI – «Cambiaso era uno dei nomi che avevamo fatto per il Milan in caso di partenza di Theo Hernández, ma anche in questo caso la Juventus non ha intenzione di privarsene. Non magari alle cifre che in questo momento ha in testa il Milan. A gennaio c'era stato un forte interessamento del Manchester City tanto da pensare che si potesse chiudere la trattativa, si parlava di oltre 50 milioni di euro».