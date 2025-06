Cambiare il mondo? Sì ma con dolcezza La ricetta di Frolla

Cambiare il mondo con dolcezza non è solo uno slogan, ma un’azione concreta e delicata che nasce dal cuore. Frolla Microbiscottificio, cooperativa sociale di Osimo, dimostra ogni giorno come l’inclusione e la solidarietà possano essere gustose e trasformative. Con passione e impegno, Jacopo Corona ha portato avanti un progetto che rende il mondo un posto più bello, un biscotto alla volta. E questa storia è solo l’inizio di un dolce cambiamento.

Cambiare il mondo con dolcezza. È molto più di uno slogan per Frolla Microbiscottificio, cooperativa sociale nata a Osimo, nelle Marche, e diventata in pochi anni un punto di riferimento nazionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Il fondatore Jacopo Corona racconta la nascita del progetto, le sfide affrontate, i traguardi raggiunti, come l'apertura del primo supermercato inclusivo d'Italia e l'invito all'Onu in occasione della 18ª conferenza sui diritti delle persone con disabilità. Come nasce Frolla? "L'idea ha preso forma tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, quando Gianluca Di Lorenzo e io abbiamo deciso di unire le nostre competenze nella pasticceria per proporre un nuovo approccio all'impresa sociale dedicata all'inserimento lavorativo di giovani con disabilità.