California la Corte d’Appello dà ragione a Trump | Può schierare la Guardia Nazionale

La recente decisione della Corte d’Appello del nono circuito in California ha riacceso il dibattito sulla possibilità di schierare la Guardia Nazionale durante le manifestazioni. Dopo il provvedimento temporaneo del giudice Beyer, il verdetto definitivo apre nuove strade a Trump e al suo team. Un botta e risposta che potrebbe segnare un punto di svolta nella gestione delle forze dell’ordine in uno dei contesti più complessi e infuocati degli Stati Uniti.

Lo schieramento della Guardia Nazionale per le strade di Los Angeles e San Francisco non è illegale. Lo ha decretato la Corte d’Appello del nono circuito, la più ampia di tutti gli Stati Uniti, ribaltando solo poche ore dopo il verdetto del giudice Charles Beyer, che aveva invece disposto il blocco temporaneo della sua mobilitazione. Un botta e risposta immediato che di fatto dà il via libera al presidente americano Donald Trump e al suo progetto di «contenimento» delle proteste contro l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e contro la deportazione dei migranti illegali. Cos’aveva detto il giudice. 🔗 Leggi su Open.online

