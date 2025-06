Calhanoglu può dire addio all’Inter Tuttosport | il club ha fissato il prezzo Per lui offerta faraonica

Hakan Calhanoglu potrebbe presto lasciare l’Inter: Tuttosport svela il prezzo fissato dal club e la possibilità di un’offerta faraonica. Dopo aver respinto un anno fa il Bayern Monaco, il 31enne regista turco si trova ora al centro di valutazioni strategiche, con il suo futuro che potrebbe scrivere nuovi capitoli nel calcio europeo. Se arrivano proposte “giuste”, il suo addio all’Inter potrebbe diventare realtà, aprendo scenari sorprendenti nel mercato.

Calhanoglu può dire addio all'Inter, Tuttosport: il club ha fissato il prezzo della possibile cessione. Per lui offerta faraonica. Il "no" categorico opposto l'anno scorso al Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu potrebbe non ripetersi. La stagione attuale ha cambiato lo scenario per il 31enne regista turco, il cui futuro nelle dinamiche del calciomercato Inter è ora oggetto di attenta valutazione. Se proposte "giuste" dovessero arrivare da club arabi o dal Galatasaray, l'Inter sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative. Si parla di cifre intorno ai 25-30 milioni di euro, potenzialmente negoziabili con bonus nel corso dell'estate.

