Calhanoglu il Galatasary ci pensa! E lui non rifiuta – TS

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe segnare un nuovo capitolo lontano dall’Inter. Il Galatasaray ci pensa e lui, secondo le ultime indiscrezioni, non sembra rifiutare questa opportunità. Dopo un’annata difficile, tra infortuni e prestazioni alternate, il centrocampista turco si trova a un bivio cruciale. La sua scelta potrebbe ridefinire i prossimi mesi di mercato e la strategia nerazzurra.

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dall'Inter. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il calciatore turco è finito nel mirino del Galatasaray. ADDIO – Un anno fa l'Inter rifiutò l'offerta del Bayern Monaco per Calhanoglu, ma oggi lo scenario è cambiato. Il centrocampista turco, titolare e regista del gioco nerazzurro, non ha vissuto una stagione all'altezza della precedente, complicata da cinque infortuni muscolari che ne hanno limitato rendimento e continuità. A 31 anni, il suo futuro è in bilico. Marotta e Ausilio valuterebbero ogni offerta.

In Turchia - Il Galatasaray ha incontrato la stella dell’Inter Hakan Calhanoglu, offerto uno stipendio annuo di 10 milioni di euro al calciatore e 30 al club nerazzurro. Vai su Facebook

