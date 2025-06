Calhanoglu il Galatasaray resta nell’ombra! La situazione – Sky

Il futuro di Hakan Calhanoglu continua a destare suspense: tra voci di mercato e smentite ufficiali, il Galatasaray sembra ancora nell’ombra. Le indiscrezioni si rincorrono, ma ad oggi non esiste nessuna offerta concreta per il regista turco. La situazione resta incerta, alimentando l’attesa dei tifosi e degli addetti ai lavori. In questo scenario in evoluzione, solo il tempo dirà quale strada prenderà il giocatore e il suo club di appartenenza.

Nelle prime ore del pomeriggio, alcuni media turchi, avevano avanzato la possibilità di una prima offerta da parte del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Come riportato in serata da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, ad oggi non c’è nulla di concreto. INDISCREZIONI – Nonostante le recenti indiscrezioni che accostano Hakan Calhanoglu al Galatasaray, dall’ambiente Inter trapela una situazione chiara: non è arrivata alcuna offerta per il regista turco, spiegano a Sky Sport. Il club nerazzurro, che sta tracciando le prime linee per la nuova stagione, considera il centrocampista un elemento imprescindibile all’interno del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, il Galatasaray resta nell’ombra! La situazione – Sky

