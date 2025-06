Calhanoglu-Galatasaray offerta sul piatto | l’Inter non si accontenta! – SM

Il mercato si infiamma: il Galatasaray ha presentato un'offerta concreta per Hakan Calhanoglu, ma l'Inter non arretra, mantenendo ferma la sua valutazione. La curiosità cresce, e le cifre in gioco promettono di scuotere le prossime settimane di calciomercato. Tra desideri turchi e strategie nerazzurre, la trattativa si prospetta ricca di colpi di scena: ecco tutti i dettagli…

Il Galatasaray avanza la sua offerta ad Hakan Calhanoglu e all’Inter. Il club nerazzurro, però, fissa il prezzo e ci resta ancorata. Ecco tutte le cifre in ballo. OFFERTA INDIVIDUALE – L’interesse per Hakan Calhanoglu non si ferma solo in Arabia Saudita. Di ieri, infatti, la notizia di mercato giunta dalla Turchia secondo cui il Galatasaray avrebbe iniziato un concreto corteggiamento nei riguardi del regista dell’Inter. Quest’oggi arrivano maggiori informazioni sulla nuova trama di mercato e a darle è il giornalista di SportMediaset Claudio Raimondi. Il club di Istanbul avrebbe offerto al centrocampista nerazzurro un contratto di tre anni a 10 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Galatasaray, offerta sul piatto: l’Inter non si accontenta! – SM

