Calendario World Tour 2026 | svelate le date e le corse della prossima stagione

Il calendario del World Tour 2026 sta finalmente arrivando, svelando le date e le tappe più attese della prossima stagione ciclistica. L’Unione Ciclista Internazionale ha annunciato un programma consolidato: 36 corse in 171 giorni di competizione, senza novità rispetto agli anni passati. La stagione prenderà il via a fine gennaio in Australia, promettendo emozioni e sfide mozzafiato per appassionati e atleti. Pronti a scoprire cosa ci aspetta?

L’Unione Ciclista Internazionale ha diffuso il calendario World Tour per il 2026, annunciando le date delle varie corse che fanno parte della massima divisione. L’UCI ha confermato il programma dell’annata agonistica in corso di svolgimento: 36 corse in 171 giorni di gara, non ci saranno novità per quanto riguarda gli eventi e la loro collocazione. Si partirà a fine gennaio con i consueti appuntamenti in Australia (Tour Down Under e Cadel Evans Great Ocean Road Road), poi a febbraio l’UAE Tour e la Omloop Nieuwsblad. A marzo ci sarà da divertirsi con Strade Bianche, Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico (le ultime due sempre in contemporanea). 🔗 Leggi su Oasport.it