Calendario scolastico Basilicata 2025 26 | si riparte il 15 settembre così si armonizza il turismo con le altre regioni

La Basilicata si prepara a ripartire con entusiasmo per l’anno scolastico 2025-2026, mantenendo un perfetto equilibrio tra studio e turismo. Con l’approvazione del calendario scolastico, le lezioni inizieranno il 15 settembre e termineranno il 10 giugno, armonizzando le esigenze educative e le attrattive turistiche della regione. Un piano pensato per garantire crescita, formazione e scoperta, consolidando la Basilicata come meta di eccellenza anche nel settore scolastico.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2025-2026. Su proposta dell'assessore Francesco Cupparo, è stato stabilito che le lezioni inizieranno il 15 settembre 2025 e si concluderanno il 10 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria.

