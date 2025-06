Calendario scolastico 2025 26 | quando inizia la scuola a settembre Tutte le date per regione COMPLETO

Sei curioso di scoprire quando inizia la scuola nel 2025? Con le delibere regionali che stanno emergendo, ti forniamo un quadro completo delle date di apertura e chiusura delle scuole in tutta Italia. Un appuntamento imperdibile per pianificare al meglio l’anno scolastico! Scopri tutte le informazioni aggiornate regione per regione e preparati con anticipo all’inizio di un nuovo anno di apprendimento e crescita.

Quando inizia la scuola a settembre? Manca ancora qualche settimana alla fine delle lezioni dell'anno scolastico 202425. Le Regioni pubblicano le delibere dei calendari del prossimo anno scolastico 202526. L'articolo Calendario scolastico 202526: quando inizia la scuola a settembre. Tutte le date per regione COMPLETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Abruzzo] Vai su X

Calendario scolastico 2025/2026; Inizio anno scolastico 2025/26, le date regione per regione; Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Campania].

In Basilicata l'inizio della scuola fissato al 15 settembre Segnala ansa.it: 2026 è stata fissata al 15 settembre, quelle di termine, per la scuola primaria e secondaria al 10 giugno, e per la scuola dell'infanzia al 30 ...