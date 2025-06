Calendario scolastico 2025 26 Basilicata | vacanze festività e novità

La Basilicata si prepara ad accogliere un nuovo anno scolastico 2025-2026 con entusiasmo e attenzione alle esigenze di studenti, insegnanti e famiglie. La Giunta regionale ha approvato il calendario ufficiale, definendo le date di inizio e fine delle lezioni, includendo vacanze, festività e novità pensate per favorire un equilibrio tra studio, riposo e scoperta del territorio. Scopriamo insieme le date e le innovazioni che renderanno questo anno speciale.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato ufficialmente il calendario scolastico per l'anno 2025-2026. Su proposta dell'assessore all'Istruzione Francesco Cupparo, sono state definite le date di inizio e termine delle lezioni per i diversi ordini scolastici, introducendo anche margini di flessibilità per le scuole e tenendo conto delle esigenze territoriali e turistiche.