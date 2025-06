Caldo torrido weekend da bollino rosso | allerta massima in 11 città

L'anticipo d'estate in Italia si fa sentire con un caldo torrido che raggiunge livelli record, provocando un weekend da bollino rosso. L'allerta massima coinvolge 11 città, segnalando condizioni di emergenza e possibili rischi per la salute di tutti. Preparatevi a vivere un fine settimana di fuoco, tra temperature elevatissime e consigli per proteggersi dal sole. Ecco cosa aspettarsi e come affrontare questa ondata di calore senza rischi.

L'anticipo d'estate è rovente in Italia. E’ infatti in arrivo un weekend da bollino rosso. Il livello 3 di allerta - quello massimo che indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio" - interessa oggi 13 giugno 3 città (Bolzano, Campobasso e Perugia), che saliranno a 6 nella giornata di domani, sabato 14 giugno, e arriveranno a 11 domenica 15. Sono le previsioni del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 capoluoghi con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Al bollini rossi di Bolzano, Campobasso e Perugia si aggiungeranno sabato quelli di Frosinone, Rieti e Roma, e domenica anche quelli di Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo torrido, weekend da bollino rosso: allerta massima in 11 città

In questa notizia si parla di: bollino - rosso - allerta - città

Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai - Diletta Leotta continua a catturare l'attenzione del pubblico con i suoi scatti mozzafiato sui social.

Allerta caldo. In Italia si prospetta il primo fine settimana di caldo torrido,con temperature elevate.Sabato saranno 6 le città da bollino rosso (Bolzano,Campobasso, Perugia,Rieti,Roma e Frosinone)e cinque da bollino arancione (Bologna,Brescia, Firenze,Latin Vai su X

Allerta caldo, bollino rosso del Ministero della Salute per queste città italiane Vai su Facebook

Allerta caldo in Italia: venerdì 13 giugno bollino rosso in 3 città, arancione in otto centri; Meteo, ondata di caldo: le città da bollino rosso oggi in Italia. Le previsioni; Meteo, allerta caldo in Italia: le città da bollino rosso e i consigli dei medici - LaPresse.