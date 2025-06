Caldo stato di allarme climatico per disagio fisico nella pianura veneta

L’ondata di caldo senza precedenti sta colpendo la pianura veneta, mettendo a repentaglio il benessere dei cittadini. La Regione, preoccupata per il rischio di disagio fisico, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per le giornate di domani e domenica, 14 e 15 giugno. È fondamentale adottare misure di prevenzione e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza. Restiamo informati e preparati per affrontare al meglio questa ondata di calore.

A seguito delle previsioni che indicano l'arrivo della prima vera ondata di caldo in Veneto, la Regione ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico nella zona della pianura. L'allerta è valida per le giornate di domani e domenica, 14 e 15 giugno.

