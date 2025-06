Caldo | sindacato fermare le attività a rischio nelle ore di maggiore esposizione Lettera ai sindaci della provincia di Taranto Cgil e Fillea

In un’estate segnata da temperature record, i lavoratori all’aperto si trovano a fronteggiare un rischio crescente. La Cgil di Taranto e la Fillea-Cgil hanno prontamente risposto, richiedendo ai sindaci della provincia misure incisive per proteggere chi lavora nelle ore di maggiore esposizione al caldo. È fondamentale agire ora per prevenire gravi conseguenze e salvaguardare la salute di chi contribuisce allo sviluppo della nostra comunità.

Di seguito un comunicato diffuso da Filtea Cgil: Il caldo torrido e le alte temperature di questi giorni che influiscono in maniera preponderante e prepotente su chi svolge attività lavorative all'aperto – emergenza che riguarda soprattutto i lavoratori delle costruzioni – impongono di non farsi trovare impreparati e di correre subito ai ripari. Cosa che la Cgil di Taranto e la Fillea-Cgil ionica hanno subito fatto. I segretari generali di Cgil Taranto e Fillea Taranto, Giovanni D'Arcangelo e Francesco Bardinella, hanno scritto ai sindaci dei Comuni ionici chiedendo l'adozione di apposite ordinanze sindacali tramite le quali disporre il divieto di lavoro per chi svolge le proprie mansioni con esposizione diretta al sole a "Rischio alto".

Emergenza caldo, Fillea Cgil chiede misure urgenti per i lavoratori - manifestato, ma vogliamo intervenire tempestivamente per garantire sicurezza e benessere. È fondamentale adottare misure preventive per proteggere chi lavora sotto il sole, evitando conseguenze gravi sulla salute.

EMERGENZA CALDO I segretari generali di CGIL Taranto e Fillea CGIL Taranto, Giovanni D'Arcangelo e Francesco Bardinella, hanno scritto ai 27 sindaci dei Comuni ionici e ai 2 commissari prefettizi chiedendo l'adozione di apposite ordinanze sindacali

