Caldo pediatri | Bambini a rischio tra colpi di calore e disidratazione

Con l'ondata di caldo record che colpisce l'Italia, la salute dei più piccoli è in primo piano. Bambini e anziani sono tra le categorie più vulnerabili, rischiando colpi di calore e disidratazione. È fondamentale adottare misure di protezione adeguate: idratazione costante, ombra e abbigliamento leggero. Solo così possiamo garantire un'estate sicura e senza sorprese spiacevoli. La prevenzione è la nostra migliore arma contro il caldo estremo.

(Adnkronos) – Aumenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi è previsto bollino rosso, l'allerta massima di livello 3, in 3 città: Bolzano, Campobasso e Perugia. E domani sarà anche peggio. A "rischiare di più come gli anziani" sono "i bambini, tra colpi di calore e disidratazione, quindi le parole d'ordine sono idratazione e protezione da .

