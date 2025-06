Caldo pediatri | Bambini a rischio tra colpi di calore e disidratazione

Con l’arrivo del caldo intenso, pediatri e genitori devono vigilare attentamente sui più piccoli, particolarmente a rischio di colpi di calore e disidratazione. D'Avino (Fimp) raccomanda di far bere i bambini frequentemente, evitando esposizioni prolungate tra le 11 e le 18. In un contesto di bollino rosso, la prevenzione diventa fondamentale per proteggere i nostri figli dalle insidie del grande caldo e garantire loro sicurezza e benessere.

D'Avino (Fimp), 'come gli anziani e i soggetti fragili devono bere poco ma spesso ed evitare l'esposizione alle alte temperature e al sole tra le 11 e le 18' Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - Aumenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi è previsto bollino rosso, l'allerta massima di livello.

Con l'ondata di caldo record che colpisce l'Italia, la salute dei più piccoli è in primo piano. Bambini e anziani sono tra le categorie più vulnerabili, rischiando colpi di calore e disidratazione.

