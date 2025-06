Caldo nel week-end temperature oltre i 36 gradi Poi cambia tutto

Il caldo rovente del weekend a Parma sta per arrivare, con temperature oltre i 36°C che infuocano le ore centrali del pomeriggio. Secondo le previsioni di 3BMeteo, tra sabato 14 e domenica 15 giugno l’anticiclone africano si farà sentire, portando un’ondata di calore eccezionale e inaspettata. Ma attenzione: a partire dalla sera, tutto potrebbe cambiare radicalmente, lasciandoci con un clima più fresco e imprevedibile.

Tra sabato 14 e domenica 15 giugno a Parma - secondo le previsioni di 3BMeteo - le temperature raggiungeranno i 36 gradi, per quanto riguarda le massime. In particolare nelle ore centrali del pomeriggio, dalle 16 alle 18. L'arrivo dell'anticiclone africano sul Mediterraneo ha causato.

