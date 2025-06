Caldo estremo in arrivo | fine settimana rovente in Italia

Caldo estremo in arrivo: l’Italia si prepara a un weekend rovente con temperature record e livelli di allerta in aumento. Le città sono in stato di massima attenzione, mentre il Ministero della Salute ha emesso bollettini di emergenza per ondate di calore. Per venerdì 13 giugno, il rischio per la salute pubblica sarà elevato: è fondamentale seguire i consigli delle autorità per proteggersi al meglio da questo clima eccezionalmente caldo.

Aumenta l'allerta per le temperature elevate. L'Italia si prepara a un weekend di caldo intenso, con temperature sopra la media stagionale e livelli di allerta in forte aumento in molte città. Il Ministero della Salute ha emesso bollettini di emergenza per ondate di calore, con bollini rossi e arancioni a indicare il rischio per la salute pubblica. Città in allerta per venerdì 13 giugno. Per venerdì 13 giugno, il Ministero segnala bollino rosso, ossia il livello di allerta massima (livello 3), per le seguenti città: Bolzano. Campobasso. Perugia. Il bollino arancione (livello 2), che segnala condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose, è stato assegnato a: Bologna.

