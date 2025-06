Caldo e afa a Latina allerta massima nel fine settimana Bollino rosso domenica

Caldo e afa intensi avvolgono Latina, con l’allerta massima prevista per domenica, il bollino rosso che accende i timori di un fine settimana rovente. Questa ondata di calore anticipa l’estate più torrida di sempre, secondo il bollettino del Ministero della Salute. La provincia si prepara a vivere un weekend di massimo disagio. Resta aggiornato: domenica 15 giugno sarà una giornata da affrontare con attenzione e prudenza.

E’ un anticipo di estate bollente quello che sta vivendo in questi giorni anche la provincia di Latina che si prepara a un week end di massima allerta. A dirlo il bollettino sulle ondate di calore, l’ultimo di questa settimana, emanato dal Ministero della Salute. Quella di domenica 15 giugno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Caldo e afa a Latina, allerta massima nel fine settimana. Bollino rosso domenica

