Caldo Comune Firenze | Appello a medici su persone anziane

Con l’arrivo di un’ondata di caldo record a Firenze, la città si mobilita per tutelare i suoi cittadini più fragili. Medici e comunità si uniscono in un appello fondamentale: segnalare gli anziani soli e vulnerabili per garantire loro un monitoraggio costante e una corretta assistenza. È un gesto di solidarietà che può fare la differenza: insieme possiamo proteggere chi ha più bisogno, rafforzando il nostro senso di comunità e cura.

Firenze, 13 giugno 2025 - Si alzano le temperature e si alza l’attenzione per le persone anziane e più fragili in città. Tra i servizi offerti agli anziani durante tutto l’anno e intensificati in questi giorni di caldo torrido c’è la possibilità di segnalare, da parte dei medici di famiglia, gli anziani soli in condizione di fragilità per l’inserimento nel servizio di sorveglianza attiva (monitoraggio telefonico periodico, rafforzato nei periodi di ondata di calore) gestito dalla Società della salute di Firenze in convenzione con l’ Asp Firenze Montedomini. “In questi giorni di caldo è importante tenere alta l’attenzione nei confronti di queste persone, in particolare di quelle più sole, prive di una rete familiare e quindi più esposte a criticità in periodi come questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it