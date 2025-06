Caldo africano anche sulla Puglia arriva l' ondata rovente Picco di 42 gradi al Sud Le previsioni

Prepariamoci a vivere un’estate rovente: l’ondata di caldo africano sta per investire anche la Puglia, con picchi di 42 gradi al Sud. Allerta massima su tutta Italia, dove le temperature saliranno oltre i valori stagionali, portando afa e disagio. È il momento di prendere precauzioni e godersi l’estate in modo sicuro. Ma come affrontare al meglio questa ondata di calore? Scopriamolo insieme!

Allerta caldo in tutta Italia: una nuova ondata di calore porterà i termometri a valori anomali per il periodo nei prossimi giorni. Le temperature toccheranno i 38 gradi a Firenze e Bologna, 37. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Caldo africano anche sulla Puglia, arriva l'ondata rovente. Picco di 42 gradi al Sud. Le previsioni

