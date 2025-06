Calciomercato Verona tutti vogliono Tchatchoua! Due big provano ad acquistare il giocatore gialloblu

Il calciomercato del Verona si infiamma: tutti vogliono Tchatchoua, il talento che ha contribuito alla salvezza dei gialloblu. Due grandi squadre di Serie A sono già in pressing per assicurarsi le sue prestazioni, rendendo questa trattativa una delle più calde dell’estate. Ma qual è la reale situazione del giocatore e quali potrebbero essere le prossime mosse del club veneto? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Verona, Tchatchoua nel mirino di due squadre ambiziose in Serie A. Ecco la situazione attuale dei gialloblu Il Calciomercato Verona entra nel vivo con le prime sirene estive che riguardano uno dei protagonisti della salvezza conquistata nella stagione appena conclusa: Jackson Tchatchoua. L'esterno camerunense, naturalizzato belga, ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie .

