Calciomercato Udinese c’è la risposta all’offerta del Leeds per Bijol

Il calciomercato dell'Udinese si infiamma con il possibile addio di Jaka Bijol, desiderato dal Leeds United. I londinesi hanno già presentato la loro prima offerta, ma il club bianconero non sembra intenzionato a lasciar partire il difensore sloveno facilmente. La situazione si fa incandescente e il futuro di Bijol potrebbe dipendere dalle prossime mosse: i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi che potrebbero segnare un nuovo capitolo per l’Udinese.

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Udinese, con l’interesse del Leeds United nei confronti di Jaka Bijol. I dettagli Il futuro di Jaka Bijol potrebbe essere in Inghilterra, ma per ora l’Udinese fa muro. Secondo Il Messaggero, il Leeds United avrebbe infatti presentato una prima offerta per il difensore sloveno, ma il club bianconero l’ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com