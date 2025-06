Calciomercato Udinese Bijol saluterà la Serie A? I bianconeri trovano già due potenziali sostituti

Il calciomercato dell’Udinese si infiamma: Bijol, pilastro della difesa, potrebbe lasciare i bianconeri per il Leeds, scatenando una corsa alle alternative di qualità. La società friulana è già al lavoro per trovare subito un valido sostituto, cercando tra i profili più promettenti disponibili in Serie A e non solo. La strategia di mercato si fa serrata, ma quali sono le soluzioni più affidabili per garantire continuità e solidità alla rosa? Restate con noi per scoprirlo.

Calciomercato Udinese, il Leeds su Bijol, i friulani valutano alternative in difesa. Chi è fortemente nel mirino della squadra bianconera per compensare tale assenza? Il calciomercato Udinese entra nel vivo con movimenti significativi sia in uscita che in entrata. In queste ore, l'attenzione è tutta rivolta al futuro di Jaka Bijol, difensore centrale sloveno classe .

